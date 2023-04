Lutto nel mondo del calcio. Nelle scorse ore è scomparso Bruno "Ray" Marini, storico allenatore di varie squadre del territorio lecchese: durante la sua lunga militanza nel mondo dilettantistico era stato in carica a Brivio, Aurora Olgiate, Galbiate e Olginatese prima del ritorno alla Polisportiva 2B nata dalla fusione tra gli oratori di Brivio e Beverate. Tecnico di laboratorio inserito nell'organico dell'Asst Lecco, si era fatto conoscere anche per l'incarico da consigliere comunale con delega allo sport nella medesima Brivio a fianco dell'allora sindaco Stefano Motta nel 2001. Marini, scomparso al culmine di una lunga malattia, lascia moglie e due figli.

“È una mattinata molto triste in casa Brianza Olginatese e in tutto il mondo calcistico lecchese. Infatti è tuonata come un fulmine a ciel sereno la prematura scomparsa del mister Bruno Marini, per anni pilastro della nostra società. Da parte di tutta la grande famiglia bianconera le più sentite condoglianze alla moglie e ai figli Jacopo e Nicolò. Buon viaggio Bruno”, ha scritto in un comunicato la società lecchese. Svariati sono i messaggi di cordoglio apparsi sui social network durante queste ore.