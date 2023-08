Tragedia nel lago: muore mentre fa il bagno

Tragedia a Bellagio nella serata di giovedì 10 agosto. Intorno alle 20 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha lanciato l'allarme per un uomo di 75 anni non riemerso dopo essersi tuffato nelle acque del Lario nella caratteristica zona della frazione Pescallo. Stando a quanto appreso, un gommone con tre unità  è stato inviato dal distaccamento di Bellano dei vigili del fuoco in supporto al Comando di Como per la ricerca della persona, che stava facendo il bagno e non è più riemersa.

Gli stessi sanitari intervenuti hanno poi dichiarato il decesso dell'uomo.