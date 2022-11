Malore mentre è a caccia: morto l'imprenditore Fabio Locatelli

Un'altra vita spezzata in una domenica nera. Forte cordoglio a Barzio per la prematura scomparsa di Fabio Locatelli, imprenditore 50enne la cui vita è stata spezzata da un improvviso malore che l'ha colpito durante una battuta di caccia svolta nei boschi della località Faggio di Moggio, paese di cui era nativo. L'uomo, noto per essere titolare dell'impresa edile Fratelli Locatelli a Introbio, lascia la moglie e i tre figli.

Martedì i funerali

Durante la mattinata è arrivata la chiamata ai soccorsi: in campo i volontari del Soccorso alpino, che hanno raggiunto la zona segnalata, molto spesso frequentata dal 50enne, e hanno individuato il corpo, purtroppo senza vita, di Locatelli, recuperato e riconsegnato alla famiglia. Nota anche la figura dello zio Giuliano Locatelli, ex sindaco di Moggio a cui è stato intitolato il frequentato centro sportivo del paese.