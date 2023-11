Fattore Lecco perde la propria guida. Nella serata di mercoledì 8 novembre è scomparso Matteo Ripamonti, capogruppo della civica legata alla maggioranza, sorpresa alle ultime elezioni comunali che hanno visto vincere sul fil di lana Mauro Gattinoni. 73enne residente a Belledo, Ripamonti è morto al termine di una rapida malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo: durante la seduta del Consiglio di lunedì sera l'ormai ex capogruppo aveva lasciato posto al rientrante Andrea Frigerio, altra anima di Fattore Lecco, vista l'impossibilità a portare avanti l'incarico per motivi di salute.

Sabato i funerali di Matteo Ripamonti

L’amministrazione comunale di Lecco ha espresso “il suo cordoglio per la scomparsa di Matteo Ripamonti, già consigliere comunale e capogruppo in Consiglio comunale a Lecco. Nato a Lecco nel 1950, Matteo Ripamonti ha svolto per molti anni l’attività operaia e, a seguire, quella sindacale in CISL. Nel corso della sua vita si è impegnato in diverse attività di volontariato nel sociale, nella cooperazione e in Caritas Ambrosiana: di quest’ultima ha rivestito il ruolo di referente per la Caritas Decanale di Lecco. Dall’ottobre 2020, fino alle dimissioni del 27 ottobre 2023, è stato Consigliere comunale a Lecco e Capogruppo”.

“Matteo Ripamonti è stato un esempio di impegno civico e di lavoro per costruire il bene comune, per tutta la sua vita: dagli anni sindacali a quelli in Caritas, fino all’impegno politico in Fattore Lecco, di cui è stato il Capogruppo e la guida, fino alle dimissioni dalla carica di Consigliere comunale dei giorni scorsi. Proprio in occasione della surroga, lunedì scorso, l’intero Consiglio comunale della Città di Lecco si è stretto intorno a lui con affetto, attribuendogli il giusto riconoscimento -. è il ricordo del Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni -. La scomparsa di Matteo addolora profondamente tutti noi, a partire dalla nostra comunità politica: perdiamo un uomo concreto, onesto e generoso, un esempio di politica capace di mettersi a confronto, mediare, fare sintesi per raggiungere gli obiettivi. Un amico vero”.

“Il sindaco di Lecco, la giunta comunale e il consiglio comunale tutto ricordano con gratitudine la vita e l’impegno civico di Matteo Ripamonti ed esprimono vicinanza alla moglie Sandra, alle figlie Cristina e Simona, a tutti i suoi cari”.

Le esequie, alle quali sarà presente il Gonfalone della Città di Lecco, si terranno sabato 11 novembre, alle ore 9.45, presso la chiesa di Belledo.

Il ricordo di Italia Viva Lecco

Noto per il proprio attivismo in azienda - da sindacalista - e nel mondo del volontariato, è stato salutato da Italia Viva Lecco vista la sua militanza nel partito: “A nome di tutti gli amici di Italia Viva della Provincia di Lecco, partecipo al cordoglio di tutti i familiari per la scomparsa di Matteo Ripamonti, dopo una rapida quanto terribile malattia. Matteo è stato sin dall’ inizio uno dei primi iscritti di Italia Viva a Lecco e proprio con Andrea Frigerio che gli è appena subentrato in Consiglio Comunale aveva contribuito in modo determinante a costruire con tanti altri amici provenienti da esperienze diverse a costruire la lista civica di Fattore Lecco. Importante è stato il suo impegno come capogruppo in Consiglio Comunale a Lecco e ci aveva avvisato proprio il giorno del recente nostro Congresso Provinciale della sua impossibilità di votare causa il recente ricovero. Ma vogliamo ricordare Matteo soprattutto al di fuori della politica, il suo impegno nel sindacato Cisl, nel sociale, le sue responsabilità nella Caritas, la sua prioritaria attenzione agli ultimi e, per chi gli è stato vicino, la sua straordinaria testimonianza di fede di questo ultimo mese. Per noi tutti vi è l’ impegno a ricordare Matteo, continuando gli ideali di una vita che è stata viva testimonianza”. Così Marco Belladitta, recentemente eletto presidente provinciale di Italia Viva Lecco.

Appello per Lecco: “Addolorati”

“La scomparsa di Matteo Ripamonti, già consigliere comunale della città di Lecco in questa consiliatura, ci addolora e vogliamo essere vicini alla sua famiglia con le nostre sincere condoglianze. Vogliamo ringraziare Matteo per la sua dedizione che ha messo al servizio della città non solo a livello istituzionale, ma anche con fulgidi esempi di cittadinanza attiva nel mondo del volontariato sociale e caritatevole”. Questo il saluto di Corrado Valsecchi e Rinaldo Zanini, capogruppo e presidente di Appello per Lecco.