Lutto a Lecco: morto a 62 anni Michele "Stizza" Carcianiga

Lutto a Lecco per la scomparsa di Michele Carcianiga. Il 62enne, conosciuto dagli amici come "Stizza", è stato trovato senza vita, a letto, nella serata di domenica 13 marzo. Nativo del rione di Rancio, era figlio del Ragno Giovanni Carcianiga, scomparso nell'agosto del 2020 all'età di 93 anni mentre era ricoverato agli Istituti ‘Airoldi&Muzzi’ e da cui aveva ereditato anche il soprannome; la madre Regina, invece, aveva gestito per anni una merceria nel rione di San Giovanni. Entrambi avevano la grande passione per le montagne, lecchesi e non.

Una vita non semplice, quella di Michele, che l'aveva portato a vivere fuori dalla sua città per qualche anno, fino al ritorno a casa. La notizia della sua scomparsa ha preso piede anche sui social network, dove ricordava spesso i due genitori e sui quali stato diffuso più di un messaggio di saluto: “Addio Michele. Eri un ragazzo troppo buono”, si legge in uno di questi; “Caro Michele non ci posso credere, amico mio”, “Ciao Stizza” viene scritto in alcuni altri messaggi.