Travolto da un masso sul Legnone: muore 26enne

Tragedia in montagna alle luci dell'alba a Ferragosto. Vittima un ragazzo di 26 anni, precipitato sul versante valtellinese del monte Legnone.

Come riportato dai colleghi di SondrioToday, il giovane si trovava con due compagni sulla Direttissima. Prima delle 6 un masso si è staccato e lo ha travolto, facendolo precipitare per oltre un centinaio di metri. Immediato l'allarme, con la centrale di Areu che ha mandato sul posto l'elisoccorso di Como; in un volo successivo è stato imbarcato a Caiolo e condotto in quota un altro tecnico di elisoccorso del Cnsas, a supporto di operazioni svoltesi in un contesto molto complesso.

Il medico trasportato sul posto, purtroppo, non ha potuto che constatare la morte del ragazzo, di soli 26 anni. Gli altri due giovani sono stati accompagnati a valle dai tecnici della Stazione di Morbegno. Sono intervenuti anche gli uomini del Sagf, Soccorso alpino Guardia di finanza.