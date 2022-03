Lutto a Valmadrera: è morto l'imprenditore Natale Dell’Oro. Oggi l'ultimo saluto

Lutto a Valmadrera per la scomparsa dell'imprenditore Natale Dell'Oro. L'uomo 94 anni, aveva fondato insieme al fratello l'omonima impresa ed era un volto molto conosciuto in città anche e soprattutto per i legami di generosità con il mondo del volontariato. Tra quanti infatti lo ricordano e lo ringraziano figurano, in prima fila, l’Associazione Genitori e Amici degli Handicappati, nella figura del presidente Ernesto Dell’Oro, per la generosità continua nelle diverse iniziative a favore della struttura dei disabili a Parè; non manca il "grazie" della Polisportiva Valmadrera, rappresentata dal presidente Alberto De Pellegrin, per i suoi contributi al fondo per il campo in sintetico dell’oratorio.

Il funerale si svolgerà oggi, giovedì 17 marso, alle 14.30 presso la Chiesa Parrocchiale cittadina. Natale Dell’Oro lascia la moglie Adele, i figli Mariateresa, Antonella e Roberto con le rispettive famiglie, i nipoti e la sorella Cesarina, altro volto noto del volontariato.

Il "grazie" del sindaco Rusconi

Il sindaco Antonio Rusconi, a nome dell’amministrazione comunale, ha partecipato al dolore dei familiari: “Ho sentito Natale al telefono - ha spiegato il primo cittadino - nel periodo delle feste, proprio per ringraziarlo per un suo gesto di generosità, e lui ha continuato a dire di non aver fatto niente di speciale, che era giusto ricordarsi della comunità di Valmadrera. Ha fatto parte di una generazione d'imprenditori molto affezionati alla loro comunità e alle diverse iniziative che si rendevano necessarie. Anche da parte mia un "grazie" particolare”.