Tragedia sul lavoro: la piattaforma uccide un giardiniere di Osnago

Un'altra tragedia si abbatte sul mondo del lavoro. Nel pomeriggio di giovedì 3 febbraio un giardiniere di Osnago, classe 1971, ha perso la vita all'interno di una casa sita in via Torricelli Evangelista, a Lissone (Monza e Brianza). Il cinquantenne è stato soccorso in codice rosso, ma è morto poco dopo essere arrivato all'ospedale San Gerardo di Monza. Secondo quanto appreso, il brianzolo sarebbe stato schiacciato da una piattaforma elevatrice mentre era al lavoro all'interno di un giardino condominiale.

I soccorsi

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 17 e sul posto l'Azienda regionale emergenza e urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio. Poi il trasporto a sirene spiegate fino al nosocomio, con le manovre di rianimazione in corso. E il decesso. Insieme al 118 e ai vigili del fuoco a Lissone sono intervenuti gli agenti della polizia locale del comando cittadino e il personale di Ats. Sono in corso gli accertamenti per stabilire con esattezza la dinamica dell'infortunio sul quale sono ancora pochi i dettagli emersi.

L'ultimo precedente

Solo martedì 11 gennaio, a Besana Brianza, l'operaio di Casatenovo Stefano Anastasio è rimasto schiacciato sotto il peso della cabina dell'escavatore che stava guidando all'interno di un cantiere edile per una nuova costruzione. L'uomo, originario di Maddaloni, in provincia di Caserta, lascia una moglie e due figli.

Vani i soccorsi

La chiamata ai soccorsi era scattata poco dopo le 15.30 quando, all'interno di un cantiere edile in via della Fontana, l'uomo - dipendente dell'impresa che aveva in gestione i lavori nell'area - era rimasto bloccato sotto il peso del macchinario per la movimentazione della terra di cui era alla guida. Sul posto si erano precipitati i soccorsi con un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso insieme ai Carabinieri della compagnia di Seregno, alla Polizia locale e ai Vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza.

Il personale sanitario avea purtroppo solamente potuto constatare il decesso dell'operaio, morto sul colpo. Il cantiere al momento era stato posto sotto sequestro. Cordoglio e commozione fra le prime reazioni a Besana.