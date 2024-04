Un improvviso malore si è portato via Roberto "Bertone" Tentori. 55enne volontario presso il rifugio Sec di Pianezzo, bella località montana a cavallo tra Valmadrera e la Valbrona, è stato trovato senza vita nei pressi di un sentiero nella zona di Verbania (Verbano-Cusio-Ossola), lì dove stava camminando in maniera solitaria. Tentori era molto conosciuto in città per il proprio attivismo, che nel tempo l'aveva portato anche ad associarsi alla Società Escursionisti Valmadreresi. La cerimonia funebre non è ancora stata fissata.

Il ricordo: “Facevi sentire tutti a casa”

Rimasto senza genitori in giovanissima età, era rimasto senza famiglia ma era stato in grado di crearsene una grande intorno: “Famiglia, era questo che ti mancava ma sapevi far sentire tutti a casa, me compresa, un anno fa, quando iniziai il mio servizio al S.E.V. Ci fu da subito un bel feeling, l'amore per la montagna, Bob Marley, il buon vino, i classici del rock, i drummini a scrocco e quelle risate che risuonavano immancabilmente negli spazi di quel bellissimo tempo che abbiamo condiviso - lo ricorda su Facebook la turnista Giada Panzeri -. Mi hai insegnato tanto sulla montagna, ad essere prudente quando serve ma nello stesso tempo ad osare un po' di più, spronandomi nel raggiungere sempre un nuovo traguardo. E tu ne avevi tanti in mente, troppi ancora.. sognavi in grande esattamente come me. Ma la vita decide per noi, te lo dicevo sempre e tu borbottavi”.

“Ora guardo i tuoi ramponi riposti in quella sacca vissuta che mi hai ceduto con orgoglio, battezzandomi buffamente con un bastoncino da trekking; ho promesso che li avrei sfruttati a dovere "pestando giù un po' di ghiaccio serio", ed è questo che farò. Ci puoi contare testina! Inutile domandarsi il perché, lo sappiamo tutti, la vita è un brivido che vola via.. e tu, in equilibrio sopra quella follia vecchio mio, ci sapevi stare alla Grande. Addio Maestro, Amico e compagno di cordata. Ovunque tu sia, ci ritroveremo sempre un po' più vicini sulle vette di quelle montagne che tanto amavi”.