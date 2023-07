Odore di ammoniaca nell'aria: controlli a tappeto a Casatenovo

‚ÄúC'√® odore di ammoniaca‚ÄĚ. Con questo alert sono stati messi in moto i vigili del fuoco lecchesi, scattati dopo le numerose segnalazioni arrivate dalla popolazione di Casatenovo: diverse squadre sono intervenute in via Sant'Anna per vagliare quanto riferito dagli abitanti del comune brianzolo. Nello specifico sono in campo un'autopompa serbatoio e¬†autobotte pompa scattate da Merate,¬†un carro aria e un furgone con specialisti¬†Nbcr partiti da Lecco,¬†un furgone con altri specialisti del Nucleo specialisti Nbcr chiamati a intervenire¬†da Milano. Sul posto anche un'autovettura con un funzionario partito da Lecco.

Sul posto è stato inviato, in via preventiva, anche il personale sanitario.

In Nucleo Nbcr dei pompieri

Gli specialisti Nbcr si occupano di interventi specifici riguardanti pericoli Nucleare Biologico Chimico Radiologico.

Da sempre i Vigili del Fuoco operano in prima linea, nell'ambito della protezione civile, in interventi  di tipo "convenzionale" che coinvolgono sostanze chimiche, biologiche e radiologiche.

Dopo gli eventi dell'11 settembre 2001 i Vigili del Fuoco hanno assunto un ruolo fondamentale anche nell'ambito della difesa civile per i rischi connessi ad attacchi di

tipo "non convenzionale".

I numerosi sforzi profusi in questa direzione hanno portato all'acquisto di nuovi mezzi e strumenti per la decontaminazione campale, di strumenti per la rilevazione delle sostanze e di nuovi dispositivi di protezione individuale; molto risalto è stato dato alla formazione del personale con funzioni operative e direttive e all'istituzione di un nuovo modello organizzativo dei Nuclei Nbcr che ora prevede la presenza capillare in tutto il territorio nazionale:

Squadra base presso il Comando Provinciale o Distaccamento;

Nucleo Provinciale presso il Comando Provinciale;

Nucleo Operativo Regionale presso il Comando Capoluogo di Regione;

Nucleo Regionale Avanzato presso un Comando sito in area a rischio elevato.

I Nuclei Nbcr in presenza di esplosioni perdite o rilasci, indossate particolari tute di protezione, provvedono alla rilevazione delle sostanze mediante sofisticati strumenti, al salvataggio delle persone e alla decontaminazione. Periodicamente vengono effettuati addestramenti tenendo conto di diversi scenari, compreso quello di un attacco terroristico con immissione nell'ambiente di sostanze non convenzionali come ad esempio gas tossici, polveri e liquidi.