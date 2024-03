Nuovi tentativi di truffa via telefono: "Non cedete dati o denaro a sconosciuti"

Prima Valgreghentino, poi Calolziocorte, successivamente Mandello, e ora Olginate. Non si ferma purtroppo l'allarme truffe o tentativi di raggiro nella provincia lecchese. Gli ultimi casi arrivano proprio da Olginate dove l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Passoni chiede a tutti, in particolare alle persone più anziane, di prestare la massima attenzione.

"Si avvisa che sono in corso dei tentativi di truffe telefoniche nel territorio olginatese - ha fatto sapere il Comune nella giornata di mercoledì 27 marzo - Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla telefonate ricevute e a verificare con i familiari le informazioni prima di procedere alla cessione di denaro a sconosciuti, anche se si qualificano come appartenenti all'arma dei carabinieri".

Gli ignoti truffatori si spacciano in particolare per forze dell'ordine chiedendo al telefono dati personali o cessione di denaro a seguito di incidenti o illeciti (inventati) commessi da parenti della persona presa di mira. Oppure ancora suonando alla porta di casa vestendo i panni di tecnici che poi si intrufolano nell'abitazione per razziare ori o denaro. Ancora una volta l'appello è forte e chiaro: "Massima attenzione".