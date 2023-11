Pompieri in azione per spegnere un incendio nel capanno attrezzi

Pronto intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo divampato in un capanno degli attrezzi a Oliveto Lario. L'intervento di soccorso tecnico urgente è scattato nella tarda serata di ieri, venerdì 24 novembre, in località Limontasca e ha visto entrare in azione i pompieri del distaccamento di Canzo con i colleghi di Valmadrera.

L'incendio ha devastato un capanno per gli attrezzi ampio circa trenta metri quadrati. I vigili del fuoco hanno spento il rogo evitando così che fiamme e fumo potessero propagarsi alle proprietà confinanti e all'abitazione, salvate dunque dal pronto intervento dei pompieri. Non si segnalano persone ferite. Per lo spegnimento, vista la zona impervia, sono stati utilizzati diversi mezzi fuoristrada.