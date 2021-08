Cane scomparso da giorni recuperato ai Resinelli con l'elicottero

Il padrone lo ha individuato in una zona impervia e ha allertato i soccorsi: sul posto una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) via terra con due unità e il mezzo aereo "Drago" dei Vigili del fuoco di Varese

Via Piani Resinelli

I Vigili del fuoco intervengono con l'elicottero ai Piani Resinelli per recuperare un cane smarrito ormai da qualche giorno. Le operazioni di recupero sono scattate nella mattinata di giovedì intorno alle 10.20, quando è stato dato l'allarme per la scomparsa dell'animale. Il padrone lo ha individuato, ma in una zona impervia.

L'uomo è riuscito comunque a raggiungere il cane e ha poi allertato i soccorso per ricevere adeguata assitenza. Sul posto sono giunte una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) via terra con due unità e l'elisoccorso Drago dei Vigili del fuoco di Varese.

Una volta inquadrato lo scenario, i tecnici hanno valutato quale migliore opzione il recupero attraverso il verricello calato dal mezzo aereo. Il cane è stato così assicurato e recuperato, per essere poi finalmente riportato dal padrone. Le operazioni sono terminate alle 12.30 circa.

Le operazioni di recupero con l'elicottero