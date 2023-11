Pianta pericolante sulla Briantea: si taglia. Occhio alle code

Piccoli e grandi danni da maltempo nel Lecchese. Nel corso delle ultime settimane le varie ondate di precipitazioni hanno creato disagi sul territorio: nella serata di martedì 7 novembre i pompieri lecchesi sono entrati in azione lungo la Strada Statale 342 "Briantea" per tagliare una pianta pericolante, evitando così il suo crollo sulla sede di un'arteria decisamente trafficata. Vigili del fuoco in azione con autopompa serbatoio e autoscala.

Il traffico risulta essere molto intenso.