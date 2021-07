Rissa in Piazza Affari, 8 giovani colpiti da Daspo del questore di Lecco

L'episodio di violenza in centro città lo scorso 5 giugno. Ai destinatari del provvedimento viene impedito, per un anno, di frequentare gli esercizi pubblici presenti nella zona

Rissa in Piazza Affari, il questore di Lecco emette 8 Daspo. I provvedimenti sono giunti al termine di approfondimenti condotti dal personale della Divisione anticrimine della Questura.

I fatti si riferiscono alla rissa scoppiata in centro città lo scorso 5 giugno. Ai destinatari del Daspo viene inibita la possibilità, per un anno, di frequentare gli esercizi pubblici presenti nella zona teatro della rissa e di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Come spiegano dalla Questura di Lecco, il provvedimento ha finalità preventiva e conosce una gradualità in ragione della gravità dei fatti contestati e del livello di pericolosità sociale degli interessati. La violazione del Daspo ha rilevanza penale ed è sanzionato con la reclusione da sei mesi a due anni e con multa da 8mila a 20mila euro.

Emessi 8 avvisi orali

L'attività investigativa della Polizia non si è limitata a alla rissa di Piazza Affari; per altri episodi di violenza sono stati denunciati i responsabili, verso i quali sono stati adottati o saranno adottati i provvedimenti di prevenzione di competenza del Questore. Negli ultimi tempi sono stati emessi 8 avvisi orali e sono stati revocati 5 permessi di soggiorno.

Tutti i fine settimana in attuazione delle direttive impartite dal Prefetto in seno al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, grazie allo sforzo congiunto di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, la Questura coordina servizi interforze nelle aree cittadine maggiormente interessate da una massiccia presenza di persone, allo scopo di prevenire il verificarsi di episodi delittuosi e consentire una serena fruizione degli spazi cittadini.