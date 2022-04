Reati in aumento, la pandemia si sente ancora: le truffe on line continuano a cresce. Il bilancio della Polizia

Una nuova tappa per la Polizia di Stato. Nel 2022 il Corpo è arrivato al traguardo dei 170 anni di vita e, come da tradizione, l'occasione è stata buona per mettere nero su bianco i dati relativi all'attività svolta durante l'anno precedente. Confrontando i dati 2020-2021. il numero complessivo dei reati denunciati risulta aver subito un incremento di circa il 10%, valore che scende a circa il 5% nel caso dei furti e delle altre tipologie dei reati contro il patrimonio. Di contro, e probabilmente ancora a causa della pandemia che ha favorito un costante e maggiore utilizzo dei mezzi telematici, la voce relativa alle truffe e/o frodi informatiche ha subito un incremento di circa il 35%. Il dato relativo agli arresti è rimasto pressoché invariato, mentre quello delle persone denunciate in stato di libertà ha subito un decremento di circa il 20%. Infine, anche i dati relativi alle persone e mezzi controllati è rimasto sostanzialmente inalterato. L’attività di prevenzione messa in campo dalla Polizia di Stato “è rimasta comunque a livelli di assoluta incisività”, seppure con i limiti ancora imposti “dalla gravissima pandemia che sta sempre interessando il nostro Paese”.

Rapine 64 Estorsioni 47 Usura 0 Sequestri di persona 8 Truffe e frodi informatiche 1980 Sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile 1 Danneggiamenti 1502

Fonte Banca Dati Interforze SDI - dati inseriti alla data del 10 marzo 2022 da tutte le Forze dell’Ordine che hanno ricevuto la denuncia – provincia di Lecco

Questo il riepilogo del numero degli indagati in stato di arresto e libertà:

Indagati in stato di arresto 33 in stato di libertà 144 Stupefacenti sequestrati Cocaina 250,2 Eroina 28,80 Hashish 109,2 Marijuana 2760,6 Ecstasy 8,2

Polizia di Stato: i dati del 2021

Per quanto riguarda l'attività di Polizia Giudiziaria e di prevenzione, la sintesi è la seguente:

Anno 2021 Persone denunciate in stato di arresto 46 Questura + 5 Polstrada + 3 Polfer Persone denunciate in stato di libertà 435 Questura + 192 Polstrada + 132 Polfer

Diversamente da quanto avvenuto già nel 2020 e nel corso degli anni precedenti, i delitti denunciati sono complessivamente in aumento. Decine di migliaia le persone controllate durante l'anno dagli agenti di Questura, Polizia stradale e Polizia ferroviaria:

Anno 2021 Persone controllate in servizi di Polizia 22256 Questura + 14820 Polstrada + 14857 Polfer Autovetture controllate in servizi di Polizia 8212 Questura + 12837 Polstrada + 58 Polfer

Sequestrati complessivamente 4.167,42 grammi di sostanze stupefacenti, con il metadone che è stato assente dalle strade lecchesi diversamente dal 2020.

Stupefacenti sequestrati* Anno 2021 Hashish 642,68 gr Cocaina 411,10 gr Marijuana 2793,3 gr Eroina 312,14 gr Metadone 0 Ecstasy 8,2 gr

* Questura, Polstrada e Polfer

La Polizia nelle scuole lecchesi

Durante l’anno scolastico 2020/2021 il personale della Polizia di Stato della Questura di Lecco ha quotidianamente indirizzato le proprie energie anche sul progetto di “educazione alla legalità” che ha visto la promozione di numerosi incontri nelle scuole di ogni ordine e grado di tutta la provincia e di visite guidate in Questura volte a far conoscere ai bambini le innumerevoli attività della Polizia di Stato, in particolare della Sala Operativa, le Sezione Volanti e la Polizia Scientifica. La costante collaborazione con il mondo della scuola ha consentito ai ragazzi di conoscere le numerose iniziative della Polizia di Stato sul versante dell’educazione alla legalità in generale e sui fenomeni del bullismo, cyberbullismo, sicurezza stradale, dipendenze da sostanze stupefacenti e violenza di genere.

La classe terza della Scuola Primaria “G. Cademartori” di Introbio ha vinto il 3^ premio della 4^ edizione del concorso “PretenDiamo legalità” - categoria arti figurative, iniziativa promossa dalla Polizia di Stato a livello nazionale che ha coinvolto numerosi Istituti Scolastici italiani. Complessivamente, sono stati svolti in totale 47 incontri (dei quali 33 in video conferenza) con gli studenti dei vari Istituti Scolastici della Provincia di Lecco.

Durante l’anno scolastico 2019/2020 il personale della Polizia di Stato della Questura di Lecco ha quotidianamente indirizzato le proprie energie anche sul progetto di educazione alla legalità, che ha visto la promozione di vari incontri nelle scuole di ogni ordine e grado di tutta la provincia e di visite guidate in Questura volte a far conoscere ai bambini le molteplici attività della Polizia di Stato, in particolare della Sala Operativa, della Squadra Volanti e della Polizia Scientifica. La costante collaborazione con il mondo della scuola ha consentito ai ragazzi di conoscere le numerose iniziative della Polizia di Stato sul versante dell'educazione alla legalità in generale e sui fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, della sicurezza stradale, delle dipendenze da sostanze stupefacenti e sulla violenza di genere. In merito, sono stati effettuati in totale ventuno incontri presso vari Istituti Scolastici della Provincia di Lecco, che hanno interessato gli alunni delle scuole primarie, studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché alcuni incontri con i genitori.

L'attività della divisione anticrimine nel 2021

134 le misure di prevenzione messe complessivamente in campo:

Anno 2021 Avvisi Orali 60 Fogli di Via Obbligatori 25 Sorveglianze Speciali di P.S. proposte 10 Ammonimenti del Questore per Stalking 6 Persone sottoposte in provincia alla Sorveglianza Speciale di P.S. 14 D.A.S.P.O. irrogati* 0 DACUR 19

*divieto di accesso a tutti i luoghi del Territorio Nazionale ed Estero dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche relative ai Campionati Nazionali, anche di futsal.

Due, invece, le misure di sicurezza:

Anno 2021 solo Lecco Sottoposti alla libertà vigilata 2

63 le misure cautelari e/o alternative alla detenzione:

Al 31/12/2021 solo Lecco Sottoposti agli arresti domiciliari 8 Sottoposti alla detenzione domiciliare 13 Affidati in prova al C.S.S.A. 32 Obbligo/Divieto di dimora /presentazione alla P.G. 10

Permessi di soggiorno e passaporti

In un unno l'ufficio passaporti ha rilasciato 6.903 documenti:

Anno 2021 Rilasci Nulla Osta e Deleghe 230 Rilascio Passaporti 6462 Rilascio Atti di Affido per Espatrio temporaneo 211

Più di novemila i permessi di soggiorno interessati, mentre 68 persone sono state espulse dal territorio.

Anno 2021 Permessi/Carte Di Soggiorno Rilasciati/Rinnovati 5665 + 2209=7874 Permessi/Carte Di Soggiorno Aggiornati/Duplicati 1063+8=1071 Provvedimenti di Espulsione 68 Accompagnamenti Coatti alla Frontiera - Accompagnamenti Presso I C.P.R. 10 Ordine del Questore ex art. 14 T.U. sull’Immigrazione 46 Rapporti Avverso Ricorsi 22 Richieste Asilo Politico 223 Nulla Osta Ricongiungimento Familiare 433 Perm. Sogg. Rilasciati Ambito Vacanze Terapeutiche // Rapporti Per Istanze Di Conferimento Cittadinanza Italiana 504 Persone Indagate 39 Nulla Osta Provvisori all’ingresso 338 Decreti di Rigetto Permessi/Carte Soggiorno 97 Rapporti Inviati al T.A.R. Lombardia/Consiglio Di Stato 9 Provvedimenti di Partenza Volontaria 3 Provvedimenti di Allontanamento di Cittadini Comunitari 5

Il bilancio della Polizia stradale nel 2021

Ampia l'attività svolta dagli agenti della Polizia stradale:

Anno 2021 Pattuglie per Servizi di Vigilanza Stradale 2390 Persone Identificate 14820 Veicoli Controllati 12837

Violazioni al Codice della Strada e leggi complementari:

Anno 2021 Contestate per un Totale di 5924 Art. 142 del C.d.S. (Eccessod Velocità) 296 Art. 141 del C.d. S. (Velocità Non Commisurata) 661 Art. 186 del C. d.S. (Guida in Stato di Ebbrezza Alcolica) 192 Art. 187 del C.d.S. (Guida sotto l’effetto di Sostanze Stupefacenti) 13 Art. 172 del C.d.S. (Mancato Uso delle Cinture di Sicurezza) 288 Art. 171 del C.d.S. (Mancato Uso del Casco Protettivo) 5 Art. 193 del C.d.S. (Obbligo dell’assicurazione di Resp. Civile) 79 Patenti di Guida Ritirate 244 Carte di Circolazione Ritirate 120 Totale Veicoli Sequestrati 153 Persone Arrestate 5 Persone Indagate in Stato di Libertà 192 Veicoli Recuperati di Provenienza Furtiva 2 Armi Sequestrate 2 Documenti di Guida Falsi Sequestrati 3 Sostanza Stupefacente Sequestrata 550 gr Stranieri Accompagnati in Questura per Identificazione 10 Esercizi Pubblici Controllati 13

Gli incidenti sono rimasti sotto quota mille:

Anno 2021 Incidenti stradali Totali 439 con Esito Mortale 6 con Feriti 230 con Soli Danni a Cose 203 Persone Decedute 7

Il 2021 della Polizia ferroviaria di Lecco

Chiusura con i dettagli sull'attività della Polizia ferroviaria: