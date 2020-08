Cane si perde in una zona impervia di Lecco: salvato dai pompieri e riconsegnato ai padroni

Prezioso intervento dei pompieri. Alle ore 12:30 di domenica 23 agosto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco sono intervenuti in località Ponte della Tenaglia, nell'area boschiva del comune di Lecco, per il recupero di un cane scappato ai proprietari e finito in una zona impervia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La squadra è riuscita ad avvicinarsi con cautela al cane e trarlo in salvo, riconsegnandolo poi alla piccola proprietaria.