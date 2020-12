Casargo: donna infortunata a Pian delle Betulle, in campo varie squadre di soccorritori

Intervento a Pian delle Betulle per varie squadre di soccorritori. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco sono entrati in azione intervenendo con due mezzi e due squadre del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) per soccorrere una donna di 75 anni rimasta bloccata, a causa di un infortunio a un arto inferiore, a circa 1.400 metri di quota; con i pompieri ci sono i tecnici della Stazione di Premana della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino, oltre a un'ambulanza e a un'autoinfermieristica.

L'intervento dei soccorritori è reso difficoltoso dall'abbondante neve caduta nella zona in questi ultimi giorni.