La Valletta: si rompe una gamba in una zona impervia, sessantenne portato in ospedale

Nella mattinata di mercoledì 19 agosto, verso le ore 11.20, il nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco è intervenuto per soccorrere un uomo di 62 anni con una frattura all’arto inferiore in località Oasi Galbusera Bianca, nel territorio comunale de La Valletta Brianza, frazione Rovagnate.

L’uomo, una volta stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato con barella Kong a spalla fino all’ambulanza della Croce Bianca di Merate; da qui è stato trasferito, via terra, presso l'ospedale "Mandic" di Merate per il ricovero in codice verde e gli accertamenti del caso. L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa un'ora e mezza.