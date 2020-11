Incendio avvolge una tettoia a Premana, intervengono i Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco in azione nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 27 settembre, a Premana per spegnere un incendio che ha avvolto parte della tettoia di un edificio. L'allarme è scattato alle ore 13.20 e sul posto si sono subito portati i pompieri del distaccamento di Bellano e quelli della sede centrale di Lecco.

Dopo circa un'ora d'intervento il rogo è stato sedato, anche se le operazioni sono proseguite per ulteriori verifiche e messa in sicurezza della tettoia e dello stabile sottostante. Sul posto, in via Varrone, si sono portate due autopompe e due fuoristrada con modulo boschivo date le ridotte dimensioni delle vie del paese (vedi foto sotto).

