“Ammonimenti del Questore” nei confronti di tre uomini per atti persecutori nei confronti delle ex compagne

Anche nel periodo dell’emergenza covid prosegue il lavoro della Polizia - Divisione Anticrimine della Questura cittadina nel contrasto alla criminalità, con particolare attenzione alle misure di prevenzione, frutto dell’analisi delle attività condotte sul territorio dalla Squadra Volanti. Tra i provvedimenti presi dalla forze dell'ordine spicca anche un "ammonimento" urgente nei confronti di un uomo troppo geloso per atti persecutori nei confronti della ex.

Tutti i provvedimenti

Andiamo con ordine. Innanzitutto nelle ultime settimane il Questore di Lecco, Alfredo D'Agostino, ha infatti irrogato 8 “avvisi orali” a carico di altrettanti soggetti di età compresa tra i 20 e i 40 anni, residenti rispettivamente nella zona dell’alto lago, nella città di Lecco e nei comuni al confine con la provincia di Monza Brianza, per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro la persona e il patrimonio, nonché per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Sono stati inoltre emessi 10 “Fogli di via obbligatorio”, in prevalenza dal comune di Lecco, nei confronti di persone sorprese nel commettere furti, o trovate in possesso di strumenti idonei a commettere reati contro il patrimonio e di soggetti che hanno commesso il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale durante i controlli di Polizia. Sono stati anche irrogate dal Tribunale di Milano - Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, su proposta del Questore, due provvedimenti di “Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza”, entrambi a carico di soggetti noti per reati contro il patrimonio, contro la persona e inerenti lo spaccio di droga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli atti persecutori nei confronti delle ex

Sono stati, infine, adottati 3 “Ammonimenti del Questore” nei confronti di altrettanti uomini che si sono resi responsabili di atti persecutori nei confronti delle ex compagne, conviventi o fidanzate. In particolare, uno dei tre provvedimenti è stato preso con criterio di urgenza in considerazione della gravità dei comportamenti persecutori assunti dal soggetto ammonito nei confronti della ex compagna. Si tratta di comportamenti riconducibili a un’eccessiva gelosia e al fatto che lo stesso aveva pubblicato sui social immagini e filmati nei quali appariva intento all’uso di una pistola della quale, peraltro, non è risultato regolare detentore. La relativa perquisizione domiciliare ha consentito ai poliziotti di rinvenire l’arma che però, fortunatamente, gli agenti hanno verificato essere una semplice scacciacani.