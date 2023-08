Rapina in un negozio e scippo ad anziano: 23enne finisce in carcere

Commise una rapina e uno scippo, con uso di violenza: ora è finito dietro le sbarre. I carabinieri della Stazione di Morbegno, nel pomeriggio di martedì 1 agosto, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Sondrio nei confronti di un 23enne straniero, senza fissa dimora, ritenuto responsabile dei reati di rapina impropria e di furto con destrezza.

La misura è scaturita dalle indagini svolte dai militari di Morbegno per individuare l'autore della rapina di un costoso capo di abbigliamento commessa in pieno giorno in un noto negozio della cittadina a soli 20 chilometri dalla provincia di Lecco e dello scippo di una collana d'oro commesso, sempre in pieno giorno, in prossimità della stazione ferroviaria a danno di un ultrasettantenne.

I reati commessi

Il malvivente, nella prima decade del mese di marzo, dopo essersi impossessato di un giubbotto prelevato in un noto negozio di quel centro, scoperto da una commessa non aveva esitato a spintonarla per guadagnarsi la fuga mentre, alla fine di giugno, aveva strappato con forza la collana d'oro indossata da un anziano facendolo cadere al suolo con conseguenti lesioni.

Il costoso capo di abbigliamento è stato rinvenuto e restituito al legittimo proprietario, mentre proseguono le ricerche della collana d'oro. L'arrestato è stato trasferito nella casa circondariale di Sondrio come disposto dall'autorità giudiziaria.