Si perde sul Due Mani: recuperato nel buio. Altri due interventi

Operazione serale per i vigili del fuoco lecchesi. Intorno alle 22 le squadre del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) sono entrate in azione per recuperare una persona che ha perso l'orientamento mentre stava percorrento il sentiero che da Morterone permette di raggiungere il Monte Due Mani dalla Forcella d'Olino.

L'escursionista in questione è stato raggiunto a piedi dai pompieri lecchesi ed è stato riaccompagnato alla propria auto presente nel territorio del comune più piccolo d'Italia.

Gli altri interventi

La serata sulle montagne lecchesi è stata intensa. Poco prima delle ore 20 un elicottero è stato fatto decollare dalla base di Caiolo (Sondrio) per la caduta di un 63enne alla Bocchetta di Calivazzo di Mandello del Lario: l'uomo, anche grazie al supporto del Soccorso alpino, è stato recuperato, caricato sul mezzo aereo e trasferito in condizioni serie - codice giallo - presso l'ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona (Como).

Intorno alle 21.40 una coppia di persone - 35 e 37 anni - è stata recuperata nella zona del Fungo della Grignetta: l'intervento si è reso necessario in quanto le stesse sono state colpite da una scarica di sassi. L'elicottero di Caiolo è rientrato alla base senza trasportare, mentre i tecnici del Soccorso alpino hanno portato avanti le operazioni di soccorso in codice verde.