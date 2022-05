Disorientato tra le nuvole sulla Grigna, escursionista recuperato con l'elicottero

Era disorientato, nei pressi della cima della Grigna, a causa delle avverse condizioni climatiche. Così l'uomo si è visto costretto a chiamare le forze di soccorso.

L'intervento è andato in scena nel tardo pomeriggio di domenica: per soccorrere l'escursionista e recuperarlo, in una zona molto impervia, sono intervenuti i Vigili del fuoco con l'elicottero Drago decollato da Varese. La squadra Saf (Speleo alpino fluviale) ha individuato l'uomo e lo ha poi recuperato a bordo del velivolo, portandolo così in zona sicura. L'intervento si è concluso intorno alle 20.45.

Una brutta avventura che certamente l'escursionista ricorderà a lungo, per fortuna conclusasi in maniera positiva.