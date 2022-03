Kitesurfista cade nel lago, scatta l'allarme: lo salva una barca di passaggio

Allarme nell'Alto Lago lecchese. Nel pomeriggio di sabato 19 marzo un kitesurfista si è trovato in seria difficoltà mentre era impegnato in una sessione di allenamento tra le forti correnti del lago di Como. Ecco perchè, visto il forte vento e dopo aver rinvenuto l'attrezzatura che galleggiava in mezzo allo specchio d'acqua, i Vigili del Fuoco sono intervenuti dal Distaccamento volontari di Bellano, attraverso la squadra nautica, per effettuare le ricerche dello sportivo.

Fortunatamente lo stesso era stato tratto in salvo poco prima da un'imbarcazione a vela che era di passaggio in quel momento: dopo averlo caricato a bordo, hanno trasferito lo stesso ai pompieri; sono stati quest'ultimi a riportarlo a riva in buone condizioni di salute.