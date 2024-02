Auto si ribalta a Cremeno: al volante una diciottenne

Incidente sulla strada Provinciale 62 a Cremeno, auto si ribalta: in ospedale la giovane conducente.

Il sinistro è avvenuto prima delle ore 20 nella serata di domenica. Subito è stato allertato il 112, numero unico per le emergenze. Sul posto è stata inviata l'ambulanza della Croce rossa di Ballabio, mentre dal comando provinciale dei vigili del fuoco è partita una squadra con autopompaserbatoio.

Per fortuna la 18enne che si trovava alla guida non ha riportato serie conseguenze: è stata accompagnata al Manzoni per accertamenti in codice verde. La ricostruzione della dinamica è al vaglio dei carabinieri.