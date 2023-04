Grosso spavento per un giovane nella tarda mattinata di venerdì 7 aprile. Intorno a mezzogiorno la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per un giovane di 23 anni finito con un furgoncino all'interno di un'abitazione privata che si trova a lato della Strada Statale 342 "Briantea", tratto di Santa Maria Hoè. Il mezzo più leggero sarebbe stato urtato da un autoarticolato ed, evidentemente vista la diversa mole, ha avuto la peggio.

Sul posto sono stati inviati i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini, unitamente a un'automedica, ai carabinieri e ai vigili del fuoco: in loco sono giunte due autopompe serbatoio fatte scattare dal Comando provinciale di piazza Bione, Lecco: l'autista del furgoncino, soccorso in codice rosso, è stato caricato sull'ambulanza e trasferito all'ospedale di Merate; giunto al "Mandic", è stato ricoverato in codice giallo.