Tragedia a Primaluna. Sono terminate durante la serata di lunedì 20 novembre le operazioni di recupero del corpo dell’uomo disperso nella zona di Primaluna. Le ricerche erano partite nel tardo pomeriggio dopo la segnalazione del mancato rientro da parte dei familiari. L’uomo, residente in zona, nato nel 1946, era uscito per fare della legna nei boschi. Le squadre hanno battuto le zone prioritarie; impegnati 26 tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Valsassina - Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, insieme con i Vigili del fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ritrovato senza vita

Hanno partecipato alle operazioni anche cinque motociclisti del Motoclub Valsassina, come previsto dall’apposita convenzione stipulata con il Cnsas Lombardo. Dopo la constatazione del decesso da parte del medico del Soccorso alpino e il via libera delle autorità competenti, il corpo dell’uomo è stato recuperato e trasportato a valle. Il parroco di Primaluna ha messo a disposizione la chiesa per ospitare la salma.

Sul posto anche il Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) dei vigili del fuoco di Lecco, che hanno allestito un posto di comando avanzato in accordo con i carabinieri. Utilizzato anche il sistema Dedalo. Le ricerche sono partite da via dei Caduti, zona del paese che si trova al confine con l'area boschiva.