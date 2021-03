Lutto a Valmadrera e a Sport Specialist: addio a Paolo Rusconi

Si è spento all'età di 54 anni. Per 37 ha lavorato a fianco di Sergio Longoni, che lo ricorda così: «Professionalità, passione, competenza ed entusiasmo lo hanno portato a diventare una colonna dell'azienda»

Lutto a Valmadrera e nel territorio. A soli 54 anni si è spento Paolo Rusconi, conosciuto per il suo impegno nella Polisportiva ma anche per avere lavorato 37 anni da Sport Specialist.

E proprio Sergio Longoni ha voluto ricordare lo storico collaboratore, come venditore e poi come responsabile buyer delle calzature. «Non abbiamo parole per descrivere la persona unica e umana che era Paolo Rusconi - sono le sue parole - Una figura importantissima di primo piano, un lavoratore instancabile; la sua professionalità, la sua passione, la sua grande competenza e l'entusiasmo hanno scandito i suoi anni di lavoro al nostro fianco. La sua umiltà, la sua voglia sempre di migliorarsi, l’aveva portato a essere una persona insostituibile e colonna portante dell'azienda».

«Con lui se ne va una parte del nostro cuore - prosegue Longoni - Il vuoto che lascia in noi tutti non si colmerà mai. Ci mancherai Paolo. Mancherai a tutto il mondo imprenditoriale sportivo, ai tuoi colleghi a tutti gli amici, ai clienti che ti conoscevano e ti apprezzavano, sei sempre stato disponibile e sorridente con tutti».