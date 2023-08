Macabro ritrovamento nella prima mattina di sabato 19 agosto. Poco dopo le 7 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per un corpo individuato tra le acque del fiume Adda in via dell'Isola, a Lecco. Si tratta di un 56enne, dichiarato deceduto dopo l'intervento dei sanitari della Croce Rossa di Lecco e arrivati a bordo di un'automedica.

Sul posto anche i carabinieri, la prima partenza e la squadra nautica dei vigili del fuoco di Lecco, entrate in acqua a bordo delle moto per effettuare il recupero del cadavere.