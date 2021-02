«Necessaria la rotatoria in via Nazionale all'incrocio con via Villatico e via Mazzini»

All'interno dei gruppi di lavoro del movimento Colico di Tutti, è in corso lo sviluppo di un articolato progetto di sicurezza stradale e viabilità, ritenuto prioritario per il paese.

«Si stanno elaborando proposte per realizzare su tutto il territorio comunale, in centro come nelle frazioni, interventi strutturali necessari a ridurre l'incidentalità e a tutela delle persone, con particolare riferimento ai pedoni e ai ciclisti, che sono tra le fasce più deboli in circolazione».

«Opera urgente e necessaria»

«Numerose sono le attuali necessità, che richiedono la realizzazione di marciapiedi, percorsi ciclopedonali contraddistinti da apposita segnaletica orizzontale e verticale, maggiore illuminazione stradale di vie scarsamente illuminate, e messa in sicurezza di vari incroci - spiegano i promotori di "Colico di tutti" - Proprio in merito alle intersezioni stradali, proponiamo oggi un'opera necessaria, urgente e di particolare importanza, ovvero la rotatoria in via Nazionale incrocio con via Villatico e via Mazzini».

«Tale incrocio è stato spesso oggetto di incidenti stradali di una certa gravità, con il coinvolgimento anche dei pedoni e la sua realizzazione, oltre che salvaguardare vite umane e regolamentare in sicurezza la circolazione del traffico in centro paese, costituisce un elemento fondamentale per la riduzione della velocità in un'area contraddistinta da varie attività commerciali e di servizio pubblico. La cittadinanza aspetta da anni una soluzione per quell'incrocio pericoloso, situato proprio in centro paese tra vie altamente frequentate e trafficate. Per questo è tra le priorità di Colico di Tutti la realizzazione della rotonda, che sarebbe risolutiva sia dei problemi di traffico che di quelli di sicurezza».