Finisce nel fiume insieme al cane: salvata

Momenti di tensione nella serata calolziese. Intorno alle 20 di mercoledì 19 luglio i pompieri sono stati inviati in via Rossi, tratto stradale che collega la città a Vercurago ed è costeggiato dal Gallavesa. Visto il caldo che sta attanagliando il nostro territorio, il cane di razza amstaff Bori è stato lasciato libero di farsi un tuffo nel torrente: l'animale e la sua padrona, però, si sono trovati in difficoltà ed è stato decisivo l'intervento di un passante, che è riuscito a trattenere il quattro zampe fino all'arrivo dei vigili del fuoco.

I pompieri del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) hanno terminato l'intervento di salvataggio di Bori e della sua padrona, trasportandoli poi in un luogo sicuro.