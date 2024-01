Lunghe operazioni di soccorso sulle montagne lariane. Nel pomeriggio di venerdì 26 gennaio due ragazze sono state salvate in una zona impervia localizzata sopra Brienno (Como): il reparto Volo Lombardia dei Vigili del fuoco ha effettuato un intervento di soccorso nel bosco per salvare le due ragazze, entrambe straniere e trovatesi in difficoltà durante un'escursione. Le due donne hanno smarrito il sentiero e si sono ritrovate bloccate del torrente Valle Quai della Gatta del Nus, in località Monti di Caprino.

L'equipaggio del Drago 150 ha individuato le due giovani dall'elicottero: le escursioniste si trovavano in una zona difficile da raggiungere a piedi e richiedevano assistenza immediata. I tecnici hanno quindi calato sul posto due elisoccorritori e, attraverso una manovra al verricello, le due escursioniste sono state imbarcate a bordo ed elitrasportate in una zona sicura, in buone condizioni di salute. Lo riferisce QuiComo.it.