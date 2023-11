Falchetto si perde in ospedale: recuperato

Piccola disavventura per un falchetto. Poco prima delle 15 di sabato 11 novembre i pompieri sono stati allertati per un volatile che è entrato all'interno dell'ospedale Manzoni di Lecco e si è appollaiato nella zona di un lucernario.

I pompieri, entrati in azione all'interno del padiglione C, dopo aver raggiunto il volatile sono riusciti a raggiungerlo: momentaneamente catturato, è stato poi liberato all'esterno della struttura di via dell'Eremo.