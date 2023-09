Vercurago, tragedia evitata: salvato un uomo nel lago

Salvataggio nella serata di venerdì 1° settembre. Un uomo di 53 anni è stato ripescato delle acque del lago di Garlate intorno alle 20.45 dopo essersi immerso all'altezza del lungolago Aldo Moro di Vercurago. I vigili del fuoco lecchesi sono intervenuti tramite la squadra nautica, con a bordo personale dei pompieri specializzato per il soccorso in acqua, e da terra con la prima partenza per lo svolgimento delle operazioni di soccorso.

L'intervento si è concluso positivamente dopo un paio d'ore e ha richiamato sul posto anche i carabinieri. Il 53enne, una volta riportato a riva, è stato riscaldato: al termine delle operazioni di primo soccorso non è stato trasportato in ospedale.