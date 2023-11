Prendono a sassate una nutria per fare i fighi sui social

La tristezza corre sui social. Questa volta sono due ragazzini i protagonisti del video diventato virale in queste ultime ore: nella clip, registrata nella zona in cui si trova la piazzola per l'atterraggio degli elicotteri realizzata all'esterno del centro sportivo "Al Bione" e della sede del Soccorso alpino e speleologico, si vede uno dei due mentre lancia una pietra di dimensioni non banali verso una delle tante nutrie che affollano le rive del torrente e del lago; l'animale, colpito in pieno, si dimena e poi - come si vede negli ultimi frame - tenta di lasciare la zona in cui ha subìto un'aggressione totalmente ingiustificabile. Tutto per fare i fighi sui social.