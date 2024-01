Schiacciata da un albero nel bosco: donna gravissima

Gravissimo incidente nei boschi della Val San Martino. Una donna di 56 anni è stata schiacciata dal tronco di un albero - circa 30 centimetri di diametro per 3,5 metri di lunghezza - ed è stata soccorsa dalle tante squadre inviate in via Odiago, a Pontida (Bergamo), dopo l'allertamento della centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza attraverso il Nue 112. Le indagini sono ancora in corso e resta da capire se si sia trattato di un infortunio lavorativo o domestico.

Condizioni molto gravi

Secondo quanto riferito da fonti Areu, la donna ha rimediato un serio trauma al torace, uno all'addome e un terzo al bacino. In loco l'elisoccorso, fatto decollare dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, unitamente ad automedica, ambulanza della Croce Rossa Italiana del Comitato Bergamo Ovest e Valle Imagna, pompieri, Ats e forze dell'ordine. Una volta stabilizzata, la 56enne è stata trasferita con l'elicottero presso il medesimo nosocomio bergamasco, dov'è stata ricoverata in codice rosso.