Si perde nei boschi della Valsassina: salvato

Pomeriggio di lavoro nei boschi della Valsassina. Poco prima delle 16 la centrale operativa dei vigili del fuoco è stata allertata per una persona dispersa nella zona sopra Casargo: i pompieri sono intervenuti con due squadre del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) a bordo di mezzi fuoristrada, per un totale di sei operatori, che hanno rintracciato l'escursionista - una donna di sessant'anni - con problemi di orientamento, riportandola in un luogo sicuro sotto il Monte Muggio e affidandola alle cure dei volontari della Croce Rossa di Premana.

Sopra la valle è decollato anche l'elicottero di stanza a Sondrio, chiamato a intervenire qualche minuto prima delle 16.30. Il mezzo aereo ha sorvolato l'abitato di Cremeno e il Ponte Della Vittoria, tristemente noto per essere spesso il teatro di avvenimenti tragici: un uomo di cinquant'anni è stato trovato senza vita sotto la struttura. Sul posto anche i carabinieri valsassinesi.