Salta la corrente, in via Sassi si spengono anche i semafori

Disservizio nel pomeriggio di giovedì 7 aprile. A causa di un black out della corrente elettrica, il frequentato crocevia tra via Sassi, via Marco d'Oggiono e via Carlo Cattaneo, a poche decine di metri dal Comune di Lecco e dal Comando della Polizia locale, non è stato regolato dai semafori installati a lato della carreggiata. Come segnalato da una cittadina, infatti, il potenzialmente pericoloso avvenimento è avvenuto intorno alle ore 16.

L'ultimo precedente risaliva alla scorsa estate, circostritto sull'asse tra la stessa via Sassi e via Amendola.