Il ristorante fa servizio mensa, ma non tutti gli avventori sono in regola: chiuso cinque giorni

Prosegue l'attività di controllo sul rispetto del Dpcm 3 novembre 2020 avviata dai Carabinieri sul territorio provinciale. Nella giornata di mercoledì i militari della Stazione di Merate e del Nucleo Cc Ispettorato del Lavoro di Lecco hanno sottoposto a controllo un ristorante di Osnago, al cui interno sono stati trovati 38 avventori intenti a consumare il pranzo, non tutti in regola.

Non solo: gli accertamenti svolti dai militari hanno consentito di accertare l'impiego di un lavoratore "in nero" e la violazione di diverse disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la presenza di alcuni avventori, tra i quali anche una minorenne, privi di accordo-convenzione già stipulato con l'esercizio pubblico per l'erogazione del servizio di mensa, nel rispetto della normativa di riferimento.

Al titolare del ristorante sono state contestate le violazioni sul mancato rispetto della normativa antiCovid-19, sanzione pecuniaria di 400 euro e pena accessoria della chiusura del locale per cinque giorni, nonché quelle relative all'impiego del lavoratore irregolare e della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Riguardo ai 38 avventori, specificano i Carabinieri, sono in corso accertamenti tesi a verificare il rispetto della normativa di contenimento del citato Dpcm.