Si perdono col proprio cane nei boschi: recuperati dall'elicottero

Giornata di grande lavoro per i vigili del fuoco, impegnaati in operazioni di ricerca di persone smarrite. Il primo nelle campagne sopra Abbadia Lariana, alle 15.30: due escursionisti che si trovavano in difficoltà in una zona impervia sono stati raggiunti e poi portati in salvo. Le operazioni si sonoi protratte due ore.

Seconda uscita a Lierna intorno alle 16:45: è stato prestato soccorso in una zona impervia. I vigili del fuoco sono entrati in azione con una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) e l'elicottero Drago per il recupero di due persone e del loro cane dopo che avevano chiesto aiuto al numero unico delle emergenze 112. Una volta verricellati, i tre sono stai portati in zona sicura circa un'ora più tardi.