Serio infortunio sul lavoro in Valsassina. Intorno alle 9 di martedì 26 marzo la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per quanto avvenuto in piazza Santa Maria, nella frazione di Maggio di Cremeno: una donna di 44 anni è stata raggiunta dai sanitari del Soccorso Centro Valsassina scattati in codice rosso dalla vicina Introbio; gli stessi hanno stabilizzato la lavoratrice e l'hanno preparata per il trasporto in ospedale.

La donna, arrivata presso il nosocomio, è stata quindi ricoverata in codice giallo. Allertati anche i carabinieri e l'Ats Brianza, come da prassi in questi casi.