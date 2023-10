Soccorse in volo dai vigili del fuoco due persone incrodate a oltre 2mila metri

Vigili del fuoco in volo con l'elicottero Drago per portare in salvo due persone incrodate in montagna. L'intervento sulla Cresta Segantini - in Grignetta, nel territorio lecchese - è scattato subito dopo l'allarme dato alle ore 16.45 di oggi, domenica 15 ottobre.

Sul posto, inviate dal comando di Lecco, si sono portate le quadre Saf (Speleo alpino fluciale) ed elinucleo tramite il Drago 141. Gli operatori hanno soccorso le due persone bloccate e in difficoltà a circa 2.100 metri di altezza. I Vigili del fuoco, dopo aver raggiunto e "verricellato" le due persone, le hanno riportate in zona sicura (sotto, alcune foto dell'intervento di oggi).