Cade mentre torna da Artavaggio a Moggio: in quota arriva l'elicottero

Spiacevole disavventura per un uomo sulle strade della Valsassina. Nel pomeriggio di mercoledì 11 maggio, intorno alle 15.30, vari mezzi e personale di soccorso si sono portati in Valsassina per soccorrere un ciclista: l’uomo, un 62enne di Monza, stava percorrendo in discesa la strada carrozzabile che dai Piani di Artavaggio porta verso Moggio quando è caduto.

I soccorsi e il ricovero

Allertata da una chiamata al Numero unico per le emergenze (Nue, 112), è partita subito una squadra del Soccorso alpino dalla Stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, poi si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base dell'ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo con l’équipe medica a bordo. L’uomo è stato raggiunto, valutato e portato presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco in codice giallo. L'intervento si è concluso verso le ore 17:00.