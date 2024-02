Brutta caduta sulle piste di Bobbio: uomo infortunato

Intervento dei sanitari ai Piani di Bobbio. La centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata intorno alle 11 di venerdì 2 febbraio per l'infortunio occorso a un uomo di 66 anni lungo le frequentate piste dell'Alta Vasassina. La chiamata al Nue 112 ha permesso la mobilitazione dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, che si sono portati all'altezza della stazione di Barzio e hanno aspettato l'arrivo dell'uomo insieme ai sanitari presenti in quota.

Caricato sull'ambulanza, il 66enne è stato trasferito in ospedale per il ricovero, avvenuto in codice verde.