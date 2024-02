Ai Piani di Bobbio un'altra giornata di apprensione

Domenica contraddistinta da vari interventi ai Piani di Bobbio. La prima chiamata al Nue 112 è arrivata intorno alle 13, quando una donna di 30 anni è caduta lungo la pista Chiesetta (pista blu) e si è infortunata in modo serio: la donna, raggiunta in prima battuta dai soccorritori di stanza ai circa 1.600 metri di quota della frequentata location valsassinese, è stata poi presa in carico dai sanitari giunti in loco a bordo dell'elicottero fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como); una volta stabilizzata è stata quindi trasportata presso l'ospedale Manzoni di Lecco e ricoverata in codice giallo.

Poco prima delle 15 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per la caduta di una donna di 25 anni lungo la strada che collega Barzio ai Piani di Bobbio; la ragazza è stata trasportata a valle e caricata su un'ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco, preparata per il trasferimento in ospedale; arrivata in via dell'Eremo, è stata ricoverata in codice verde e sottoposta agli accertamenti del caso.

Poco dopo le 16, infine, la centrale di Areu è stata sollecitata per un presunto infortunio avvenuto lungo la pista destinata allo sci di fondo, ma dopo i controlli del caso il tutto è stato bollato come un falso allarme.