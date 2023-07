Bloccato sotto la cresta del Grignone: recuperato un giovane

Soccorsi al lavoro in montagna. Intorno alle 11.30 di giovedì 20 luglio la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per un ragazzo andato in difficoltà sul Grignone. Secondo quanto appreso, da lì l'allarme è stato trasferito ai vigili del fuoco: partiti dal Comando provinciale di Lecco, i pompieri del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) sono stati trasferiti sull'elicottero Drago 153 scattato da Malpensa, sono stati trasportati in altura e hanno dato il "via" alle operazioni di recupero.

Il giovane, in buoni condizioni fisiche, è stato individuato sotto la cresta dell'alta montagna valsassinese: fatto salire a bordo del mezzo aereo, è stato trasportato in una zona sicura. L'intervento è terminato poco prima delle 14.