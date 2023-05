Intervento dei soccorritori sul Grignone nel pomeriggio di lunedì 29 maggio. I vigili del fuoco sono stati inviati in una zona impervia intorno ai mille metri di quota, lì dove si sono trovati in difficoltà due turisti tedeschi: i pompieri sono intervenuti da terra con la squadra del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) e usando l'elicottero drago VF 153 per soccorrere le due persone che hanno perso l'orientamento.

Dopo averli individuati dalla sala operativa, l'elicottero li ha trasportati a bordo tramite verricello per poi portarli in una zona sicura.