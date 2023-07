Cade e si fa male alle pozze di Erve: soccorso

Soccorsi al lavoro alle pozze di Erve. Durante il pomeriggio di domenica 23 luglio, poco dopo le 12.30, i vigili del fuoco sono intervenuti sul frequentato sentiero che porta alla fonte San Carlo per soccorrere una persona infortunata: la squadra del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) è entrata in azione insieme al Soccorso Alpino del Bione e ai volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, ha recuperato il 70enne e l'ha trasferito a valle.

Una volta giunta nella zona in cui era presente l'ambulanza, la persona è stata caricata a bordo e trasferita presso l'ospedale Manzoni di Lecco per il ricovero: giunto in pronto soccorso, l'uomo è stato ricoverato in codice giallo.