Si fa male sulla spiaggia: trentenne finisce in ospedale

Soccorsi al lavoro nel pomeriggio di giovedì 29 giugno. Intorno alle 16.20 varie squadre sono state allertate dalla centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza e dalla Soreu dei Laghi: una giovane di 31 anni si è infortunata a un arto inferiore all'altezza della spiaggia di Varenna, rendendo necessaria la chiamata al numero unico per le emergenze - Nue 112.Â

Il distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Bellano è scattato per dare supporto ai volontari del Soccorso Bellanese, trasportando la donna infortunata dalla zona a lago fino a quella che si trova vicino a Villa Monastero dov'era presente l'ambulanza. La donna è stata stabilizzata e trasferita presso l'ospedale: arrivata in pronto soccorso, è stata ricoverata in codice verde e sottoposta agli accertamenti di rito.